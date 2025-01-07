Yayınlanma: 07.01.2025 - 19:13

Güncelleme: 07.01.2025 - 19:13

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı dizinin tutkunları tarafından merak ediliyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan Bahar'ın bu akşam yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Bahar'ın yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Bahar bu akşam var mı? İşte ayrıntılar…

BU AKŞAM BAHAR VAR MI?

Bahar dizisi 7 Ocak Salı akşamında eski bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. 31 Ocak Salı günü yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayımlanmayan dizinin bu hafta da yeni bölümü yayımlanmayacak. Dizinin 31. bölümü 14 Ocak Salı günü ekranlara gelecek.

BAHAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Evren’in söylediği yalan, Bahar’ı bir kez daha derinden sarsar. Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur. Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler. Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.