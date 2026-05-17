2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde kazanan Bulgaristan oldu. Şarkının yayınlanmasının ardından en çok sorulan soru ise “Bangaranga ne demek?” oldu. Peki, Bangaranga ne demek? 2026 Eurovision Şampiyonu 'Bangaranga' şarkı sözleri

DARA KİMDİR, “BANGARANGA” NE ANLAMA GELİYOR?

Dara, Eurovision öncesinde Bulgaristan dışında geniş kitlelerce tanınan bir isim değildi ancak ülkesinde uzun süredir popüler bir şarkıcı.

Asıl adı Darina Nikolaeva Yotova olan sanatçı, 10 yıl önce Bulgaristan’daki “The X Factor” yarışmasına katılarak dikkat çekti.

2016’da ilk single’ını yayımlayan Dara, bugüne kadar iki albüm çıkardı. Sanatçı ayrıca Bulgaristan’daki “The Voice” yarışmasında koçluk yaptı.

Yarışma haftası boyunca Dara’ya en çok “Bangaranga” kelimesinin anlamı soruldu. Dara, Instagram’da yaptığı açıklamada kelimeyi “kişinin yüksek benliğinin öne çıkması” olarak tanımladı. Şarkının, kötü ruhları kovduğuna inanılan eski Bulgar ritüel figürleri “kukeri”den ilham aldığını söyledi.

Dara, bir röportajında ise kelimeye daha serbest bir anlam yükledi. “Bangaranga”nın her anlama gelebileceğini söyleyen şarkıcı, “Ne diyeceğinizi bilmiyorsanız, sadece ‘bangaranga’ deyin” dedi.

'BANGARANGA' ŞARKI SÖZLERİ

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Blinding lights

Welcome to the riot

I'm the bangaran

I'm the bangaran

I'm an angel, I'm a demon, I'm a psycho for no reason

I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader

Let me hype you, hype you up, let me hype you up, I'ma, I'ma

Let you get so hooked, I'ma leave you shook

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Blinding lights

Welcome to the riot

I'm the bangaran

I'm the bangaran

I'm the bangaran

Close to the edge, I can feel it inside

Bodies on bodies and sparks about to fly?

I, I, I'm 'bout to lose my mind, mind

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Blindin' lights (bangaranga, bangaranga, bangaranga)

Welcome to the riot (bangaranga, bangaranga, bangaranga)

I'm a rebel, I'm a danger

I'm a mover for a freedom

Let me light you, light you up

Let me light you up

Come on, let me pull you in so deep

I'ma leave you weak

I'm the bangaran

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

(I'm the bangaran)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

I'm the bangaran

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

(I'm the bangaran)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

I'm the bangaran (ooh)