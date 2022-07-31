Testi Kebabı malzemeleri nelerdir? Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabı tarifi nedir? Testi Kebabı kaç kalori?
Nevşehir ve Yozgat yörelerinde meşhur olan Testi Kebabı, Türkiye'ye has ünlü yemeklerden biridir. Başlangıç itibariyle tandır kültürü etrafında oluşan bir yemektir. Peki, Testi Kebabı malzemeleri nelerdir? Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabı tarifi nedir? Testi Kebabı kaç kalori?
Testi Kebabı'nın hazırlığı geleneksel bilginin ustalık ile nesiller boyu aktarılması ile oluşmuştur. Öncelikle testinin tabanına etin yerleştirilmesi daha sonrasında diğer malzemelerin konulup hazırlanması, pişirilmesi ve sunumu yılların birikimiyle oluşan ustalık ile sağlanır. İşte lezzeti ve sunumu ile dikkatleri çeken Testi Kebabı'nın tarifi...
TESTİ KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 kilogram kuzu veya dana kuşbaşı et
- yarım kilogram domates
- yarım kilogram arpacık soğan
- 10 tane sarımsak
- 6 tane yeşil biber
- 250 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Testinin ağzını kapatmak için:
- 1 adet ekmek hamuru
TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?
- Domatesleri kabuklarını soyun ve yeşil biberlerin çekirdeklerini çıkarıp, 2 malzemeyi kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.
- Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıkladıktan sonra bütün olarak bırakın. Tuz ve karabiber ilave ettiğiniz sebzeleri etle birlikte harmanlayın.
- Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz testinin tabanına tereyağının yarısını alın.
- Baharatlarla harmanlanmış etli ve sebzeli karışımı, testiye doldurun. Üst kısmına küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını ekleyin.
- Testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlayın.
- 180-200 derece fırında yaklaşık 90 dakika pişirin.
- Pişme işlemi ardından bohum yerinden kırdığınız testinin içindeki kebabı, servis tabağına alın. Çoban salata eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.
* Esas pişirme yöntemi odun ateşinde ve açık havadadır. Servis sırasında testi üst kısmından kırılır, görsel bir şölen olur.
TESTİ KEBABI KAÇ KALORİ?
Tepsi Kebabı'nın kalori değeri şöyle: 100 gramında 172 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 196 gramlık miktarında Tepsi Kebabı 337 kalori bulunmaktadır.
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