Barbunda pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Barbunya pilaki kaç kalori?

30 Eylül 2022 Cuma, 14:14

Ünlü yemek programı Masterchef Türkiye'de yapılan barbunya pilaki, hemen hemen herkesin severek tükettiği bir yemek. Yapımın kolay olması ve besin değerlerinin de sağlık açısından oldukça yararlı olması nedeniyle barbunya pilaki sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. İşte, merak edenler için barbunya pilaki tarifi...

BARBUNYA PİLAKİ MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gram ayıklanmış barbunya

1 adet havuç

2 adet patates

2 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

Bir kaç tutam maydanoz

BARBUNYA PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Barbunyaları yıkayın ve ayıklayın. Sonra tekrar bol suyla yıkayın. Havucun iyice yıkayıp, halka şeklinde dilimleyin. Patatesin de kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Soğanları da yemeklik doğradıktan sonra bir tencereye zeytinyağını alın, ince ince kıymış olduğunuz sarımsaklarla birlikte pembeleşene kadar kavurun. Ardından havucu ve patatesi tencereye ilave edin. 5 dakika kadar daha kavurun. Daha sonra barbunyaları, kabuğunu soyup rendelediğiniz domatesleri ve salçayı da ekleyip, güzelce karıştırın.

Son olarak suyunu, tuzunu ve şekerini ilave edip, kısık ateşte 25 dakika kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Barbunyalar yumuşayınca ocaktan alın ve üzerine maydanoz ekleyip, servis edin.

BARBUNYA PİLAKİ KAÇ KALORİ?

Zeytinyağlı barbunya pilakinin 100 gramında 332 kalori bulunmaktadır.