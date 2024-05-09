Barda'nın devam filmi geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Yayınlanma: 09.05.2024 - 23:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 23:10

'Barda' filmi oyuncu kadrosu ve ağır şiddet içeren sahneleri nedeniyle vizyona girdiği 2007 yılında çok konuşulmuştu. Bu çok ses getiren ve büyük tartışma yaratan filmin yönetmeni Serdar Akar, 17 yıl sonra filmin bu kez proje yaratıcısı olarak görev alıyor.

Hazırlıkları tam gaz devam eden film Sky Films ve Yakamoz International yapımcılığında 29 Kasım‘da vizyona girecek.

YENİ OYUNCULAR ROL ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin senaristleri de belli oldu. Cem Özüduru ve Ozan Ağaç şimdiden büyük merak uyandıran devam filmini kaleme alacak.

Emre Oskay ve Bahadır Atay’ın yapımcılığını üstlendiği filmi Hande Türkel yönetecek. Filmin oyuncu seçimini 17 yıl önce olduğu gibi uluslararası cast direktörü, Amerikan Film Akademisi ve CSA üyesi olan Harika Uygur, Türkiye’nin yetenekli oyuncularıyla deneme çekimi sürecine devam ediyor.

Barda filmi için şu ana kadar 250’den fazla oyuncu ile görüşüldü. Deneme çekimleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.