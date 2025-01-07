Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilmişti: Açıklama yaptı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:52

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:01

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışında 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Yılmaz, bu kez yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla konuşuluyor.





Futbol dünyasında başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık dikkat çeken Yılmaz'ın, modellik yapan Simge Esin ile aşk yaşadığı öne sürüldü.



Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiadan sonra, bazı Galatasaray taraftarları, Simge Esin’in sosyal medya profilini incelemeye başladı.





Simge Esin'in güzelliği ve dikkat çeken özellikleri, onu futbolseverler ve magazin takipçileri arasında merak konusu yaptı.



AÇIKLAMA YAPTI



Güzel manken iddialarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yayımladı. Gece kulübü çıkışındaki fotoğrafların kendisine ait olmadığını söyleyen Esin, iddiaları yalanladı.







SİMGE ESİN KİMDİR?

Simge Esin hakkında şu an için net bilgiler sınırlı olsa da, sosyal medya paylaşımlarından ve eğlenceli yaşam tarzından oldukça aktif bir kişilik olduğu anlaşılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin modellik yapıyor.