Barış Manço'nun ailesinin ödül sitemi!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:27

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:27

Barış Manço'nun ailesinin, Barış Manço ödüllerine olan itirazının nedeni, kendilerinin ödül törenlerinden de ödül verilecek kişiden de habersiz olmaları.

Habertürk'ün haberine göre, Manço ailesi, ödül verilenlerin Barış Manço ödülüne uygun olup olmadığı konusunda kendilerine fikir danışılmamasına bir hayli içerliyor.

Bunun en son örneği MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından organize edilen 37'nci kuruluş yıl dönümü etkinliği oldu. MESAM tarafından Barış Manço Onur Ödülü, Ayhan Başkal'a verildi.

Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço'dan oluşan Manço ailesi, MESAM gibi saygın bir kurumun kendilerini haberdar etmeden Barış Manço adına ödül vermesinden rahatsızlık duyarak şunları söyledi:

"Bu tip ödül törenlerinde Barış Manço adına verilen ödüllere dair bir bilgimiz olmayınca haliyle onayımız da olmuyor. Hiç olmazsa bilgi verme nezaketini göstermelerini beklerdik.”