Barları ve sineması var... İlk uzay oteli o tarihte kapılarını açıyor!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:31

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:31

Teknolojik ilerlemeler sayesinde bir sonraki tatilinizde uzaya seyahat etme fikri sizi heyecanlandırıyor mu? Bu, düşündüğünüzden çok daha yakın olabilir.

Gateway Foundation, Voyager Station adlı uzay otelini başlatacak ilk şirket olacağını duyurdu. Projenin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor. Orbital Assembly Corporation tarafından inşa edilecek bu yapı 50 bin metrekarelik bir tesis olacak.

Şirket, kendisini ‘dünyanın ilk büyük ölçekli uzay inşaat şirketi’ olarak tanımlıyor. 2026'da inşaata başlanması planlanan tesis, 440 kişiyi ağırlayacak. İstasyona Dünya'nın altıda biri kadar yerçekimi sağlaması bekleniyor.

Projenin ilk planları 2019'da açıklandığında, kıdemli tasarım mimarı Tim Alatorre Dezeen'e şunları söylemişti: "Sonuçta, uzaya gitmek sadece bir tatil seçeneği olacak, tıpkı bir gemi seyahati veya Disney World'e gitmek gibi."

24 YAŞAM MODÜLÜ

Otel, 24 yaşam modülü içerecek ve bunlar yaşam alanları, restoranlar, spor salonları, barlar, mürettebat için konaklama ve bilimsel araştırma bölümleri barındıracak. Gateway Foundation'a göre, uzay oteli ‘lüks bir otel’ hissine sahip olacak ve nötr renklerle dolu olacak.

Alatorre, "2001: A Space Odyssey filminde Stanley Kubrick'in Uzay İstasyonu 5'i steril, beyaz, müze gibi bir oteldi. Filmde net bir şekilde geleceğe ait bir his uyandırıyordu, ancak gerçekte davetkar bir alan değildi. İnsanlar olarak doğal malzemeler ve renklere içgüdüsel olarak bağlanıyoruz" dedi.

LÜKS VİLLALAR DA İÇERECEK

Tesis aynı zamanda 500 metrekarelik ‘lüks villalar’ da içerecek. Bu villalar 16 kişiyi barındırabilecek kapasitede olacak ve üç banyo ile geniş bir mutfağa sahip olacak.

Gateway Foundation, bu deneyimin ‘Dünya'daki en iyi mekanlarla yarışacağını’ ve fizik kurallarına meydan okuyan bir su özelliği içereceğini belirtti.

Alatorre, "Tam hizmet veren mutfaklar planlıyoruz ve lüks bir yolcu gemisinde veya büyük bir otelde bekleyeceğiniz tüm yemekler burada olacak. Yiyecek servisiyle ilgili birçok lojistik sorun yıllar önce yolcu gemisi endüstrisi tarafından çözüldü" diye ekledi.

2022'de CNN ile yaptığı röportajda, uzayı sadece milyarderlere değil herkese erişilebilir hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtmişti.