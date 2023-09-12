Bartın’da orman deposunda hortum
Bartın’ın Ulus ilçesinde bulunan orman deposundaki toprak alanda hortum çıktı. İşçilerin büyük panik yaşadığı hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
Ulus Orman İşletmesi'ne bağlı Emirce Orman Deposu'nda bulunan toprak alanda dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Depoda çalışan işçiler panik yaşadı.
Oluşan hortumun yakınında bulunan bir kamyon, sürücüsü tarafından güvenli yere alındı. Hortumla beraber toz bulutları oluştu.
Depo işçileri, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaklaşık 1 dakika süren hortumun, 50 metre yüksekliğe kadar çıktığı görüldü.
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