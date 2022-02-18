Tehditler devam etti, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer savcılığa başvurdu
Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş’ın, hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Çifti, “Seni asitle yakacağım, kocana şarjör boşaltacağım” diyerek ölümle tehdit ettiği ifade edilen Altıntaş hakkında üçüncü kez 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü.
Sosyal medya üzerinden tehditlerini sürdüren Altıntaş hakkında, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, ''tehdit'' ve ''hakarete maruz kaldıklarını'' iddia ederek şikâyetçi oldu.
Altıntaş, “Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini” kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.
'SENİ BİDONA KOYUP ASİT DÖKECEĞİM'
Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Altıntaş, tehditlerin boyutunu artıran Altıntaş bu kez Kıvanç ve eşine yönelik ölümlü tehditler savurmaya başladı.
Kişisel hesabından, müşteki Başak Tatlıtuğ'un hesabına çeşitli tarihlerde mesaj gönderen Altıntaş, “Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım. Benim adım Sinan Altıntaş… Seni öldürmeden ölürsem dünya alem beni s....” şeklinde mesajlar gönderdi.
TATLITUĞ ÇİFTİ, ALTINTAŞ'I AFFETMEDİ
Bunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Tatlıtuğ çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sinan Altıntaş, üzerine atılı suçu kabul etti. Mesajları bilerek gönderdiğini söyledi. Savcılık, dosyaya uzlaştırmacı atadı. Tatlıtuğ çifti, Sinan'ı affetmedi. Sinan Altıntaş hakkında 'Tehdit ve Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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