Basit bir test ile ne kadar yaşayacağınızı öğrenin

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:07

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:10

Zekanızı ya da mantığınızı ölçen basit testler ya da en gizli kalmış taraflarınızı ortaya çıkaran kişilik testleri, insanlara kendileri hakkında yeni şeyler öğretir.

Çoğu insan, dünyada geçirecek ne kadar zamanı kaldığını bilmekten korkarken, Brezilya'da yapılan bir sağlık çalışması bu konuda yaklaşık bir yanıta işaret ediyor olabilir.

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bu basit testi tamamlamak için tek yapmanız gereken, "hiçbir şeye ya da yere tutunmadan tek ayak üzerinde durabileceğiniz" açık bir alan bulmak.

KATILIMCILAR 7 YIL TAKİP EDİLDİ

Tek sorudan ve tek beceriden oluşan bu teste göre, "Eğer tek ayak üzerinde ve kollarınız yanınızda 10 saniye boyunca durabiliyorsanız, bu uzun ömürlü olma şansınızın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor."

Tek ayak üzerinde durma testi Rio de Janeiro'daki Egzersiz Tıbbı Kliniği (CLINIMEX) tarafından yürütüldü ve söz konusu test, katılımcılar üzerinde denendikten sonra "sağlık ve yaşam beklentisinin iyi bir göstergesi olduğu" sonucuna varıldı.

Çalışma kapsamında, yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi, 7 yıl boyunca takip edildi. Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Her iki ayakta en fazla üç denemeye izin verildi.

BEŞ KİŞİDEN BİRİ TESTİ GEÇEMEDİ

Katılımcıların beşte biri (yüzde 21) testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, "10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramayanların ölüm riskinin diğerlerine oranla yüzde 84 daha fazla olduğu" ortaya çıktı.

Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin Brezilyalı olması da dahil olmak üzere çalışmanın sınırlamaları olduğunu söyledi, bu da bulguların diğer etnik kökenlere ve uluslara daha yaygın olarak uygulanamayacağı anlamına geliyor.

Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin “hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı” ve “orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler eklediği” sonucuna vardı.

Indy100'de yer alan habere göre, bunun nedeninin, "Denge eksikliğinin kas kütlesi kaybına işaret etmesiyle birlikte düşme riskinin artmasından kaynaklanabileceği" öne sürüldü.

KASITSIZ ÖLÜMLERİN İKİNCİ EN YÜKSEK NEDENİ

Araştırmacı Dr. Claudio Araujo konuya ilişkin demecinde şunları söyledi: "Yaşlanma; fiziksel kondisyonda ilerleyen bir düşüş; kas kuvveti, güç, esneklik, denge ve vücut kompozisyonu dahil olmak üzere aerobik ve aerobik olmayan uygunluk bileşenlerinde azalma veya bozulmalarla ilişkilidir."

"Sarkopenik obezite ile esneklik ve denge kaybının birleşiminin genel sağlık için zararlı olduğu da iyi bilinmektedir. Bu durum, kırılganlığı olan yaşlı yetişkinleri düşmeye ve diğer ciddi olumsuz tıbbi sonuçlara daha yatkın hale getirmektedir."

Araştırmalara göre düşmeler, "dünya genelinde kasıtsız ölümlerin ikinci en yüksek nedenidir" ve yılda yaklaşık 684 bin ölümün sorumlusudur.

OTUR-KALK TEST NEDİR?

Öte yandan, Dr. Natalie Azar da bazı tıp uzmanlarının 51 ila 80 yaş arasındaki insanların uzun ömürlülüğünü ölçmek için kullandıkları bir başka test hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Önce, hiçbir yardım almadan ayaktayken, bağdaş kuracak şekilde oturuyoruz. Ardından da aynı şekilde kalkıyoruz. Bunun sağlığınızla ne ilgisi olduğunu merak ediyorsanız, Dr. Azar, kas-iskelet zindeliğinin kardiyovasküler sağlıkla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2012 yılında yayınladığı bir rapor, test ile 51-80 yaş grubundaki insanların yaşam beklentisi arasında bir korelasyon olduğunu öne sürüyor.

Raporda 0-3 arası puan alan kişilerin 8-10 arası puan alan kişilere göre ölme şansının daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

PUANLAMA SİSTEMİ

Teste katılan herkes 10 üzerinden bir puanla başlar ve aşağıdakilerden herhangi biri için bir puan düşülür: