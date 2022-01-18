Başrol oyuncusu ağır şekilde yaralanmıştı: Black Panther 2'nin çekimleri yeniden başladı
'Black Panther 2' başrol oyuncularından Letitia Wright’ın sette yaralanması, filmin prodüksiyonunun 2022’ye ertelenmesine neden olmuştu. Son olarak Black Panther devam filmi, 'Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimlerinin Atlanta'da yeniden başlayacağı öğrenildi.
Yeni yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Black Panther devam filmi, 'Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimleri, başrolde oynayan Letitia Wright'ın sette yaşadığı bir kaza sonucunda ciddi bir şekilde yaralanmasıyla durdurulmuştu.
Wright, omuz kırığı ve beyin sarsıntısına neden olan kazayı Ağustos ayında geçirdi ve çekimler bundan sonra bir süre daha devam etti. Ancak, Wright'ın durumunun görününden daha ciddi olduğu ortaya çıkınca Kasım ayında prodüksiyon duruduldu ve çekimler ertelendi.
DİĞER BAŞROL OYUNCUSU DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Beyazperde'nin, The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre, Black Panther Wakanda Forever'ın çekimleri, iki aylık aranın ardından yeniden başladı. Çekimler Amerika'nın Georgia eyaletinde sürdürülüyor. 2018 yılında vizyona giren Marvel filmi Black Panther, büyük ses getirmiş ve En İyi Film kategorisi de dahil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Filmin başrol oyuncusu, Kral T'Challa/Black Panther karakterini canlandıran Chadwick Boseman'ın 2020 Ağustos'unda hayatını kaybetmesinden sonra, serinin devam filmi, hikayeyi Boseman olmadan devam ettirecek.
Letitia Wright, Black Panther'in kız kardeşi Shuri karakteriyle, devam hikayesinin merkezinde yer alıyor. Wright'ın yanı sıra Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Danai Gurira gibi isimler rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise ilk filmi de yöneten Ryan Coogler oturuyor.
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