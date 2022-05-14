Başroller bile sosyal medyadan öğrendi: İddialı dizi 5. bölümde final yapıyor

Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:15
Başroller bile sosyal medyadan öğrendi: İddialı dizi 5. bölümde final yapıyor
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Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. 

Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

5. BÖLÜMLE FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş, ise Instagram hesabından yayımladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.

BAŞROLLER, FİNAL OLACAĞINI MAGAZİNDEN ÖĞRENDİ

Başrol olduğu dizinin final yapacağını Altuntaş'ın paylaşımından öğrenen Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" dedi. Ahu Sungur ise "Bilgi için teşekkürler" yorumunu yaptı.


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