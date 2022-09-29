Batırık nerenin yemeği, nasıl yapılır? Batırık tarifi...

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:28

Hem sağlık hem de zaman açısından pratik ve hafif tariflerin ön plana çıktığı bu zamanlarda oldukça lezzetli olan Batırık, tercih edeceklere güzel bir alternatif oluşturuyor. Peki, merakla araştırılan Batırık nasıl yapılır?

BATIRIK NERENİN YEMEĞİDİR?

Oldukça geniş bir bölgede gözde lezzet olan Batırık, İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır. Ancak en çok Mersin yöresiyle özdeşleşmiştir.

Yapılışı bölgelere göre küçük farklılıklar gösterse de, genelde ince bulgur (düğürcük, düğü veya simit), tahin, domates çeşitli baharatlarla karıştırılır ve yoğrulur.

BATIRIK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

3 çay bardağı ince bulgur

3 olgun domates

1 büyük baş kuru soğan

250-500 gr kadar çiğ yerfıstığı

1 su bardağı çiğ susam (yerli)

½ demet maydanoz

3-4 sap taze nane

3-4 yeşilbiber

2 salatalık

1 tepeleme çorba kaşığı biber salçası

1 tepeleme çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yeteri kadar limon suyu

Tuz

BATIRIK TARİFİ

İlk olarak tahini bir tavada 3-4 dakika kadar ısıtın.

Bulguru 2 çay bardağı sıcak su ile ıslatın ve şişmesini bekleyin.

Şişen bulgurun içine tahini ve kimyonu ekleyip, güzelce harmanlayın.

Tüm sebzeleri ince ince doğrayın. Ardından kuru soğanı rendeleyin.

Bulgurlu karışıma soğan ve salçayı ekleyerek karıştırın.

Biberi, domatesi, salatalığı, taze soğanı, naneyi ve maydanozu da karışıma ilave edip, güzelce tüm malzemeleri harmanlayın.

Baharatları ve nar ekşisini de ekleyip, karıştırmaya devam edin.