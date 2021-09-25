Batwoman’dan 3. sezon fragmanı geldi

25 Eylül 2021 Cumartesi, 00:00

DC dizisi Batwoman'ın 3. sezonundan resmi fragman paylaşıldı. Batwoman'da başrole Javicia Leslie hayat veriyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Dougray Scott, Bridget Regan gibi isimler de yer alıyor.

3. SEZON 13 EKİM’DE

Batwoman, Caroline Dries tarafından The CW için dizi haline getirildi ve diğer Arrowverse yapımlarının arasına katıldı. İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan dizi başlangıçta Ruby Rose’un canlandırdığı Kate Kane’in milyarder hayırsever kuzeni Bruce Wayne ve onun ikinci kişiliği Batman’in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra Gotham City’nin kanunsuz yardımcısı olduğu maceralarına odaklandı. Ancak Rose, ilk sezon sonrası diziyle olan yollarını ayırdı.

2. sezonda dizi yeni bir başrolle izleyici karşısına çıkmaya başladı. God Friended Me’den Javicia Leslie, Ryan Wilder rolünü üstlenerek yeni kahraman ilan edildi ve Kate Kane’in mantosunu Gotham’ın yeni koruyucusu olarak kabul ederek maceralarına başladı.

CW Network, Batwoman’ın yaklaşan 3. sezonu için ilk fragmanı yayınladı.

Yeni dizinin prömiyer tarihinin 13 Ekim 2021 olduğunu vurgulayan fragman, esas olarak Alice’in (Rachel Skarsten) dizideki rolüne odaklanıyor.