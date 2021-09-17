Steven Spielberg imzalı 'Batı Yakası'nın Hikâyesi'nden ilk fragman geldi
Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist Steven Spielberg'in klasik Broadway müzikalinden uyarladığı "Batı Yakası'nın Hikâyesi"nden fragman yayınlandı. Film, 10 Aralık'ta gösterime girecek.
Filmleri büyük gişe başarıları kazanan, tüm zamanların en çok hâsılat yapan yapımlarına imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Steven Spielberg'in 1957 yılında Broadway'de sahnelenen aynı isimli müzikalden uyarladığı "Batı Yakası'nın Hikâyesi"nden (West Side Story) fragman yayınlandı.
Sinemaya daha önce 1961 yılında çevrilmiş olan film, klasik müzikali yeniden ele alıyor.
Box Office Türkiye'nin haberine göre, Pulitzer ve Tony Ödülü sahibi Tony Kushner'ın kaleme aldığı senaryo ve Steven Spielberg yönetmenliğinde bir kez daha izleyicilerle buluşacak olan "Batı Yakası'nın Hikâyesi", iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.
Kadrosunda Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James gibi isimlerin yer aldığı film, 10 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.
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