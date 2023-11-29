'Bayan Kahkaha' kimdir? Güzide Kasacı neden öldü?
Güzide Kasacı'nın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 'Bayan Kahkaha' lakabı ile tanınan Güzide Kasacı'nın hayatı, şarkılar araştırılıyor. Peki, 'Bayan Kahkaha' kimdir? Güzide Kasacı neden öldü?
Güzide Kasacı yıllar önce kendisine takılan 'Bayan Kahkaha' lakabı ile tanınıyordu. Tedavi görme amacıyla kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetti. Peki, 'Bayan Kahkaha' kimdir? Güzide Kasacı neden öldü? İşte ayrıntılar...
GÜZİDE KASACI KİMDİR?
Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan 1954 yılında mezun oldu. Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.
GÜZİDE KASACI'NIN ŞARKILARI NELER?
Seni Andım Yine
Suçlusun Bunda Sen de
Unutmak İstesem O Hatırayı
Ah Şu Gönlümüz
Bir Şeyler Var Aramızda
Unut Sevme Beni
Albümdeki Resimler
Aman Adanalı
Hüsnüne Güvenme
Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma
Merhaba Dostlar
Canın İsterse
Huysuzsun
Yalan Yalan Değil
Petek Petek Varken Balın
Sevda Öyle Müşkül ki
Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül
Ah Dedim Vah Dedim
Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz
Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen
Sen Böyle İstedin
Her Günüm Mazide Kalmış
Ayrılsak da Beraberiz
Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim
Hicranla Harap Oldu
Çiçekten Çiçeğe
GÜZİDE KASACI ÖLDÜ MÜ?
Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas'ın açıklamasına göre; Kasacı, 2 gündür tedavi görmüş olduğu hastanede 29 Kasım sabahı, 94 yaşında hayatını kaybetti.
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