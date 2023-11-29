Yayınlanma: 29.11.2023 - 19:36

Güncelleme: 29.11.2023 - 19:36

Güzide Kasacı yıllar önce kendisine takılan 'Bayan Kahkaha' lakabı ile tanınıyordu. Tedavi görme amacıyla kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetti. Peki, 'Bayan Kahkaha' kimdir? Güzide Kasacı neden öldü? İşte ayrıntılar...

GÜZİDE KASACI KİMDİR?

Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarı'ndan 1954 yılında mezun oldu. Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.

GÜZİDE KASACI'NIN ŞARKILARI NELER?

Seni Andım Yine

Suçlusun Bunda Sen de

Unutmak İstesem O Hatırayı

Ah Şu Gönlümüz

Bir Şeyler Var Aramızda

Unut Sevme Beni

Albümdeki Resimler

Aman Adanalı

Hüsnüne Güvenme

Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma

Merhaba Dostlar

Canın İsterse

Huysuzsun

Yalan Yalan Değil

Petek Petek Varken Balın

Sevda Öyle Müşkül ki

Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül

Ah Dedim Vah Dedim

Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz

Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen

Sen Böyle İstedin

Her Günüm Mazide Kalmış

Ayrılsak da Beraberiz

Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim

Hicranla Harap Oldu

Çiçekten Çiçeğe

GÜZİDE KASACI ÖLDÜ MÜ?

Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas'ın açıklamasına göre; Kasacı, 2 gündür tedavi görmüş olduğu hastanede 29 Kasım sabahı, 94 yaşında hayatını kaybetti.