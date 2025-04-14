Bayat yumurta nasıl anlaşılır? İşte en pratik yöntemler...
Yumurta, kahvaltıdan tatlıya kadar birçok tarifin vazgeçilmezi. Ancak bayatlamış bir yumurta hem tadı bozar hem de sağlığı tehdit eder. Peki, bir yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler...
Yumurtanın taze mi, bayat mı olduğunu anlamak aslında çok kolay! Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle sağlığınızı riske atmadan güvenle tüketin.
1. SU TESTİ (EN PRATİK YÖNTEM)
Yumurtayı bir bardak soğuk suyun içine bırakın. Yumurta dibe yatay şekilde batıyorsa tazedir. Ucu yukarı kalkmışsa biraz bayatlamış ama hâlâ kullanılabilir. Yüzeye çıkıyorsa bayatlamıştır, kesinlikle kullanılmamalıdır.
2. KOKLAMA TESTİ
Yumurtayı kırmadan önce koklayın. Bayat yumurta genellikle kötü, keskin bir koku yayar.
Kırdıktan sonra kötü bir koku geliyorsa hemen atın.
3. GÖRÜNÜM VE YAPI
Yumurtayı kırdığınızda sarısı dik ve yayılmadan duruyorsa tazedir. Sarı ve beyazı dağılmış, yayılmışsa bayat olabilir.
4. IŞIĞA TUTARAK BAKMAK (PROFESYONEL YÖNTEM)
Yumurtayı güçlü bir ışık kaynağına doğru tutun (örneğin cep telefonu feneri) içindeki hava boşluğu büyük görünüyorsa yumurta bayatlamıştır. Hava boşluğu küçükse yumurta tazedir.
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