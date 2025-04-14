Bayat yumurta nasıl anlaşılır? İşte en pratik yöntemler...

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:46

Yumurtanın taze mi, bayat mı olduğunu anlamak aslında çok kolay! Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle sağlığınızı riske atmadan güvenle tüketin.

1. SU TESTİ (EN PRATİK YÖNTEM)

Yumurtayı bir bardak soğuk suyun içine bırakın. Yumurta dibe yatay şekilde batıyorsa tazedir. Ucu yukarı kalkmışsa biraz bayatlamış ama hâlâ kullanılabilir. Yüzeye çıkıyorsa bayatlamıştır, kesinlikle kullanılmamalıdır.

2. KOKLAMA TESTİ

Yumurtayı kırmadan önce koklayın. Bayat yumurta genellikle kötü, keskin bir koku yayar.

Kırdıktan sonra kötü bir koku geliyorsa hemen atın.

3. GÖRÜNÜM VE YAPI

Yumurtayı kırdığınızda sarısı dik ve yayılmadan duruyorsa tazedir. Sarı ve beyazı dağılmış, yayılmışsa bayat olabilir.

4. IŞIĞA TUTARAK BAKMAK (PROFESYONEL YÖNTEM)

Yumurtayı güçlü bir ışık kaynağına doğru tutun (örneğin cep telefonu feneri) içindeki hava boşluğu büyük görünüyorsa yumurta bayatlamıştır. Hava boşluğu küçükse yumurta tazedir.