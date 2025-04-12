Sabahları zinde uyanmanın çözümü: Avokadolu yumurta tarifi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:04

Kahvaltıda hem pratik hem de besleyici bir şeyler arıyorsanız, avokadolu yumurta ezmesi tam size göre. Sağlıklı yağlar, yüksek protein ve lif içeriğiyle uzun süre tok tutan bu tarif, özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcı bir seçenek olabilir. Üstelik malzemeleri kolayca bulunabiliyor.

AVOKADOLU YUMURTA TARİFİ

Malzemeler (1 kişilik)

1 adet haşlanmış yumurta

Yarım olgun avokado

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

İsteğe göre: pul biber, zerdeçal veya çörek otu

1 dilim tam buğday ekmeği (servis için)

Yapılışı