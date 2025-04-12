Sabahları zinde uyanmanın çözümü: Avokadolu yumurta tarifi

İster tek başına, ister yeşilliklerle birlikte tüketin bu tarif hem doyurucu hem de dengeli bir kahvaltı alternatifi sunuyor. İşte, Avokadolu yumurta tarifi...

Sabahları zinde uyanmanın çözümü: Avokadolu yumurta tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:04

Kahvaltıda hem pratik hem de besleyici bir şeyler arıyorsanız, avokadolu yumurta ezmesi tam size göre. Sağlıklı yağlar, yüksek protein ve lif içeriğiyle uzun süre tok tutan bu tarif, özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcı bir seçenek olabilir. Üstelik malzemeleri kolayca bulunabiliyor.

AVOKADOLU YUMURTA TARİFİ

Malzemeler (1 kişilik)

  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • Yarım olgun avokado
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Tuz ve karabiber
  • İsteğe göre: pul biber, zerdeçal veya çörek otu
  • 1 dilim tam buğday ekmeği (servis için)

Yapılışı

  1. Yumurtayı haşlayın ve soyduktan sonra bir çatal yardımıyla ezin.
  2. Avokadoyu ortadan ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. Yarım avokadoyu da çatal ile ezin.
  3. Ezilmiş yumurta ve avokadoyu bir kasede karıştırın.
  4. Üzerine limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin. İsteğe göre pul biber, zerdeçal veya çörek otu da ekleyebilirsiniz.
  5. Hazırladığınız karışımı kızarmış tam buğday ekmeğinin üzerine sürerek servis edin.

Etiketler: #tarif #Yumurta #Kahvaltı

İlgili Haberler

İrmiği şerbetle buluşturan lezzet: Tam ölçülü revani tarifi

İrmiği şerbetle buluşturan lezzet: Tam ölçülü revani tarifi
Yunan usulü domates mücveri de denir: Tomatokeftedes tarifi

Yunan usulü domates mücveri de denir: Tomatokeftedes tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler