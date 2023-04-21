Bayram kahvaltılarınızı lezzetlendirecek.. Asla yağ çekmeyen pişinin püf noktası

Yayınlanma: 21.04.2023 - 00:19

Güncelleme: 21.04.2023 - 00:19

Eskiden bayramdan 1 gün önce pişi yapılır ve komşulara dağıtılırdı. Bayram günü ise kahvaltıda mutlaka pişi olurdu. Bu gelenek şimdilerde Türkiye'de devam etmiyor. Ancak binlerce Türk'ün yaşadığı Kuzey Makedonya gibi Balkan ülkelerinde devam ediyor.

Yağ çekmeyen pişinin tarifi nasıldır?

YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

3 tatlı kaşığı sirke

5 su bardağı un (unun marka ve kalitesine göre miktar değişiklik gösterebilir, hafif ele yapışan bir hamur elde edilmelidir)





Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Öncelikle 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya derin bir kabın içine alınır ve iyice karıştırılır. Bir iki dakika karıştırıldıktan sonra karışım biraz köpürmüş olacaktır. Ardından un yavaş yavaş elenerek karışımın içine eklenir.

Sonrasında içerisine 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Daha sonrasında ise bu karışıma 3 tatlı kaşığı sirke eklenir. Daha sonra hamur yoğurulur ve 20 dakika mayalanmaya bırakılır.

20 dakika hamurun mayalanması için yeterlidir. Daha sonra mayalanan hamur tezgaha alınır ve biraz yoğurulur. Ardından hamur, büyük bir beze haline getirilir. Daha sonra oklava veya merdane yardımı ile açılır. Açılan hamur dilimlenir ve kısık ateşte kızartılır. En çok tercih edilen pişi tarifi bu olsa da 2. tarifi daha pratik ve kısa zamanlıdır.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr