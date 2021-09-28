‘Bebekler sırayı beklerken ölüyor’ iddiası

28 Eylül 2021 Salı, 17:10

Ameliyat olması gereken kalp-damar hastası bebeklerin yoğun bakım ünitesinde bekletildiği iddia eden 112 çalışanı, yaşananları vicdanının artık kaldıramadığını söyledi. Sağlık çalışanı “Bebek Zehra taplamacı aort anomalisi 33 gündür bekliyor, bebek Zeynep polar hipoplastik sol kalp artık vakti geçti bu hastanın, bebek Kaya kalp yetmezliği 25 gündür bekliyor, bebek Fatn el Halil kalp odacıklardan defekt 25 gündür bekliyor, bebek Aksu 29 gündür bekliyor” diyerek yoğun bakım ünitelerinde 12 kronik vaka, 4 kalp - damar cerrahi vakası olduğu bilgisini paylaştı.

‘TORPİLLİ HASTA İÇİN BİR SAATTE HELİKOPTER AYARLANDI’

İsmini paylaşmak istemeyen sağlık çalışanı 25 Eylül Cumartesi saat 11.00 sıralarında tanık olduğu torpil olayını aktararak “Torpilli hasta için bir saatte helikopter ayarlandı. Antalya Akdeniz Üniversite Hastanesi’ne götürülecekti, maske ile tedavi oluyor bu hasta. Referansı olduğu için bugün (25 Eylül 2021) saat 11.35’te helikopter ambulans geldi. Helikopterdeki doktor ‘entube götürülecek’ dedi. Aile istemeyince gelen ambulans geri gitti. Ölmek üzere olan hasta için gelmeyen ambulans maskeyle tedavi alana bir telefonla geldi” dedi.

‘ŞANLIURFA’DA KARDİYOLOG VAR , CERRAH YOK’

İddialarla ilgili bilgi almak istediğimiz 112 Komuta Kontrol Merkezi yetkilisi ise hastaların günlük takip edildiğini belirterek Şanlıurfa’da çocuk kalp damar cerrahı bulunmadığı için hastaların diğer illere sevk edildiğini belirtti. İsmini paylaşmak istemeyen yetkili, “Şanlıurfa’da kardiyoloğumuz var ama cerrahi işlem yapan doktorumuz olmadığı için il dışına bakılıyor. En yakın ilden başlanarak İstanbul, Ankara gibi yerler bakılıyor. Günlük olarak doktorlar aranıyor, bilgileri güncelleniyor, hastaların durumu ile ilgili bilgiler alınıyor. Biz yer sorguluyoruz. Yer var dedikleri zaman direkt doktorlar görüşüyor. Müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın bu konuda bilgisi var.”

Yetkili sevki geciken hastalarla ilgili sorunun diğer illerdeki hastanelerde yer olmamasından kaynaklandığını belirtti.

‘DOĞUM ORANI YÜKSEK, ÇÖZÜM ŞART’

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla ise “Doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerin ameliyatı için çocuk kalp damar cerrahisi gerekiyor. Bu bölümdeki hekim sayısı oldukça az. Urfa’da da bulunmuyor. Bu hastaların ameliyatı Türkiye’de belli merkezlerde yapılabiliyor ve bu merkezler hastanın durumuna ve yoğunluğa göre hasta kabul ediyorlar. Hasta kabul edilinceye kadar da yoğun bakımda takip ediliyor. Urfa’da doğum sayısı yüksek olduğundan yetkililerin bu konuyla ilgili daha hızlı çözüm bulunması için çalışmalar yapması gerekiyor” dedi. l Haber Merkezi