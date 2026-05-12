İlk sezonuyla Emmy ve Altın Küre ödüllerini silip süpüren, izleyiciyi ekran başına kilitleyen Netflix'in hit kara komedi dizisi BEEF, uzun bir bekleyişin ardından 2. sezonuyla platformdaki yerini aldı. Peki, BEEF dizisinin 2. sezon konusu ne, oyuncuları kim? BEEF 2. sezon nerede ve ne zaman yayımlanacak?
BEEF DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bir antoloji dizisi olan BEEF'in yeni sezonu, izleyiciyi zenginliğin, imtiyazların ve yozlaşmış ilişkilerin merkezi olan seçkin bir şehir kulübüne (country club) götürüyor.
Hikaye; bu lüks kulüpte çalışan alt kademe Z kuşağı bir çiftin (Ashley ve Austin), milenyal patronları Joshua ve onun eşi Lindsay arasında geçen son derece sarsıcı ve şiddet dolu bir kavgaya şahit olmasıyla başlıyor. Patronunun elinde bir golf sopasıyla eşine saldırdığı o anı videoya çeken genç çalışanlar, kendilerini hiç kimsenin kazanamayacağı tehlikeli bir şantaj savaşının tam ortasında buluyor.
BEEF DİZİSİNİN 2. SEZON OYUNCULARI KİM?
Carey Mulligan - Lindsay Crane-Martin
Oscar Isaac - Joshua Martin
Charles Melton - Austin Davis
Cailee Spaeny - Ashley Miller
Yuh-Jung Youn - Chairwoman Par
Song Kang-Ho - Dr. Kim
William Fichtner - Troy
Mikaela Hoover - Ava
BEEF 2. SEZON YAYIMLANDI MI?
BEEF dizisinin 2. sezonu Netflix kütüphanesine eklendi.