Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy'la birlikte saldırıya uğradığı geceyi ağlayarak anlattı: 'Bizi yerlerde sürüklediler'
Cihangir'de gittikleri bir eğlence mekanında çıkan saldırıya uğrayan ve şiddet gördüğünü açıklayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un ardından eşi Begüm Öner, yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Öner, "Bizi yerlerde sürüklediler. Psikolojik olarak çok kötüyüz" diye konuştu.
Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu çift Ceyhun Fersoy (39) eşi Begüm Öner (32), arkadaşlarıyla cumartesi günü Cihangir'de bir araya geldi.
Çift ve arkadaşları mekanda çıkan kavgada şiddete maruz kaldı.
Kabus dolu geceyi Magazin Masası programına anlatan Begüm Öner, "Mekandan çıkarken başka bir grup arasında kavga çıktı. Biz de tam asansörün önündeydik, aşağı inecekken mekan yetkilileri 'Kimse dışarı çıkmaz' dedi. Ceyhun da 'Bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz" diye konuştu.
Öner, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
'DARBEDİLDİĞİMİZ ORTADA'
Ceyhun Fersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunmuştu. "Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır" diyen Fersoy, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.
Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, 'Can güvenliğimiz yok burada, kadınlar var, sizi şikayet edeceğim' söylemim üzerine 'Sen kimi şikayet ediyorsun’ diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır.
Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ve yumruk devam etmiştir.
Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darbedildiği görüntülerle ortadadır. Avukatım Bülent Ernas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup bu saatten sonra söz yargıdadır."
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