Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur'un eşi kim? Behzat Uygur'un çocukları kim?
Sosyal medyada yayımladığı eğlenceli videolarla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur kaç yaşında? Behzat Uygur kim ile evli, çocukları kim?
Nejat Uygur-Necla Uygur'un çiftinin çocuklarıdır. 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Uygur ailesi Kilis kökenlidir.
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları "Nejat UygurTiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldılar. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir.
Abisi Süheyl Uygur'la birlikte uzun yıllar 'Şahane Pazar' isimli programı sundu. Süheyl Uygur ile beraber "Abdülkadir" isimli bir tekli çıkardılar. Bir dönem Süheyl Uygur ile beraber Yeni Asır'da köşe yazarlığı yaptı.
Süheyl ve Behzat Uygur, 30 yılı aşkın süredir ‘Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nu devam ettiriyor.
BEHZAT UYGUR KİM İLE EVLİ?Behzat Uygur 28 Haziran 1990 yılında Çiğdem Uygur ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten
Behzat ve Nejat adında iki oğulları vardır. Behzat Uygur'un küçük oğlu Nejat Uygur da oyunculuk yapmaktadır.
BEHZAT UYGUR'UN SUNDUĞU PROGRAMLAR
2018 Yaşım Kaç
2012-2013 / Yaparım Bilirsin
2011 / Kaç Para
2009 / Bak Şu Duvara
2009 / Korolar Carpışıyor
2008 / Harika Show
2008 / Amiral Battı
2007 / Şarkı Söylemek Lazım
2007 / Buzda Dans
2005-2006 / Ha Babam De Babam Show
1998-2004 / Şahane Pazar
1994-1998/ Şahane Cumartesi
BEHZAT UYGUR'UN OYNADIĞI FİLMLER
2011 / Benimle Oynar mısın?
2005-2006 / Aşka Sürgün
2003 / Hırçın Menekşe
2001 / Yeşil Işık
2001 / Her Şey Oğlum İçin
1996 / Bir Aşkın Bittiği Yer
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