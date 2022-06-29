Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur'un eşi kim? Behzat Uygur'un çocukları kim?

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:30

Nejat Uygur-Necla Uygur'un çiftinin çocuklarıdır. 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Uygur ailesi Kilis kökenlidir.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları "Nejat UygurTiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldılar. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir.

Abisi Süheyl Uygur'la birlikte uzun yıllar 'Şahane Pazar' isimli programı sundu. Süheyl Uygur ile beraber "Abdülkadir" isimli bir tekli çıkardılar. Bir dönem Süheyl Uygur ile beraber Yeni Asır'da köşe yazarlığı yaptı.

Süheyl ve Behzat Uygur, 30 yılı aşkın süredir ‘Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nu devam ettiriyor.



BEHZAT UYGUR KİM İLE EVLİ?Behzat Uygur 28 Haziran 1990 yılında Çiğdem Uygur ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten

Behzat ve Nejat adında iki oğulları vardır. Behzat Uygur'un küçük oğlu Nejat Uygur da oyunculuk yapmaktadır.

BEHZAT UYGUR'UN SUNDUĞU PROGRAMLAR

2018 Yaşım Kaç

2012-2013 / Yaparım Bilirsin

2011 / Kaç Para

2009 / Bak Şu Duvara

2009 / Korolar Carpışıyor

2008 / Harika Show

2008 / Amiral Battı

2007 / Şarkı Söylemek Lazım

2007 / Buzda Dans

2005-2006 / Ha Babam De Babam Show

1998-2004 / Şahane Pazar

1994-1998/ Şahane Cumartesi

BEHZAT UYGUR'UN OYNADIĞI FİLMLER

2011 / Benimle Oynar mısın?

2005-2006 / Aşka Sürgün

2003 / Hırçın Menekşe

2001 / Yeşil Işık

2001 / Her Şey Oğlum İçin

1996 / Bir Aşkın Bittiği Yer