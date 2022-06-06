Süha Uygur kimdir, kaç yaşında? Süha Uygur'un eşi kim?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 16:55

Süha Uygur 1958 Samsun doğumludur. Süha Uygur usta sanatçı Nejat Uygur ve Necla Uygur'un oğludur. Çiftin beş oğlundan ikincisidir. Süheyl Uygur'un ikizidir. Aslen Kilisli'dir. 16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1980-1992 yıllarında tiyotronun müdürlüğünü yapmıştır.1993 senesinde kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber "Genç Uygurlar Tiyatrosu"nu kurdu. 2009 yılında Nejat Uygur'un isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu'nu kurdu. 2015 - 2019 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

Süha Uygur hayat arkadaşı Filiz Senger ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu.



