Beklentiyi karşılayamadı: Kalpazan dizisi neden Final yapıyor?

Kalpazan dizisi, 6. bölümünün yayınlandığı akşam reytinglerdeki düşük performans nedeniyle final kararı aldı.

Beklentiyi karşılayamadı: Kalpazan dizisi neden Final yapıyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:18

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Kalpazan dizisi, 6. bölümünün yayınlandığı akşam final kararı aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde, Tüm Kişiler kategorisinde 3.54, AB'de 4.07, ABC1'de ise 4.13 reyting alındı. Ancak, dizinin 2 bölüm sonra sona ereceği açıklandı.

FİNAL NEDENİ DÜŞÜK REKLAM GELİRİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalpazan dizisinin maliyetinin yüksek olmasına rağmen, bölüm başına elde ettiği reklam geliri oldukça düşük kaldı. Henüz yurt dışı satışı bulunmayan dizi hakkında, zarar daha da artmadan final kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan, O3 Medya'nın Sandık Kokusu dizisinin daha düşük reytingler elde etmesine rağmen devam etmesinin sebeplerinden birinin, dizinin yurt dışı satışlarının fazla olması olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kalpazan #çağlar ertuğrul #Timuçin Esen

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