Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:57

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:57

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Ekrem karakteri ile akıllara kazınan Osman Alkas'ın yaşamı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni dizisi Kalpazan'da Orhan karakterine hayat verecek olan Osman Alkaş'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Kalpazan dizisinin Orhan'ı Osman Alkaş kim, kaç yaşında, nereli? Osman Alkaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?

OSMAN ALKAŞ KİMDİR?

Osman Alkaş 3 Kasım 1955 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun kurucularından biri olan Alkaş hâlen bu tiyatroda aktif görev alıyor.

OSMAN ALKAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Öyle Bir Geçer Zaman ki - 2010-2013 - (Ekrem)

Bedel - 2015 - (Sami)

Hayat Şarkısı - 2016 - (Müfit Namikoglu)

Bu Şehir Arkandan Gelecek - 2017 - (Rauf Anne)

Gülizar - 2018 - (Veysel)

Vuslat - 2019-2020 - (Tahsin Korkmazer)

Alef - 2020 - (Osman)

Seni Kalbime Sakladım - 2022 - (Yusuf Abdullah Gören)

Yabani - 2023-2024 (Eşref Ali Soysalan)

Kalpazan - 2024- (Orhan)

OSMAN ALKAŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Gimme 6 - 2001 - (Mustafa)

Gölgeler ve Suretler - 2010 - (Veli)

Uzun Hikâye - 2012 - (Musa Çavus)

Hükümet Kadın 2 - 2013 - (Veysi)

Sarmaşık - 2015 - (Kaptan Beybaba)

Acı Tatlı Ekşi - 2018 - (Hakan)

Çocuklar Sana Emanet - 2018 - (Dervis)

Ölümlü Dünya - 2018 - (Begüm'ün Babası)

Baba Parası - 2020 - (Selim Üvey Baba)

Hayat - 2023

Romantik Hırsız - 2024

Güneşi Söndürmem Gerek - 2024

Paranoya - 2024