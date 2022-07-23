Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı: 'Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz'

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:58

Sahne kıyafetleriyle hedef gösterilen Gülşen bu kez 22. Ereğli Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne aldı. Konser sırasında sahneye çıkan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın kıyafet açıklaması ise gündem oldu.

Halil Posbıyık, sahne kıyafetleriyle gündeme gelen sanatçı Gülşen için "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek espri yaptı.

Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi. Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.