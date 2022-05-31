Belen Tava tarifi: Belen tava evde nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta programında yapılan Belen Tava tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Belen tava tarifi nedir? Belen tava nasıl yapılır? Belen tava hangi yörenin yemeği?
Hatay yöresinin lezzetlerinden olan Belen Tava dana ya da kuzu etiyle yapılır. Et yemeği sevenler tarafından beğenilen Belen tavanın püf noktaları nelerdir? Belen tava nasıl yapılır? Belen tavanın tarifi nedir?
BELEN TAVA İÇİN MALZEMELER
- 500-700 gr dana ya da kuzu eti
- 10-15 arpacık soğan ya da 1 baş soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 domates
- 3-4 sivri biber
- 2 kapya biber
- yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı, tuz, pul biber, kekik
Belen Tavanın sosu için;
- 1yemek kaşıoğı salça
- 1 su bardağı su
BELEN TAVA TARİFİ
1-Öncelikle etleri ve sebzeleri kuşbaşı doğuruyoruz,
2- Etleri bir tavada suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz,
3- Pişen etleri fırın tepsisine yerleştiriyoruz
4- Etlerin üzerine biber, domates, sarımsak ve soğanları ekliyoruz
5- Baharatlarını da ekledikten sonra su ve salçayı karıştırıp dökelim
6- Üzerine tereyağı parçalarını koyduktan sonra fırına verebiliriz
7 - 200 derece fırında 45-50 dakika piştikten sonra servis edebilirsiniz
Her fırının ayarı ve etin pişme süresi değişir. Yemeğinizi kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederiz.
Görsel, Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesinden alınmıştır
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