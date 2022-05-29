Dukan detoks çayı nasıl yapılır, tarifi nedir, nasıl kullanılır?
Dukan'ın ödem atıcı detoks çayı olarak bilinen, halk arasında Dukan birası ismiyle anılan içecek, ödem atmayı kolaylaştırırken yağ yakımını da hızlandırıyor. Kişinin uyguladığınız diyete yardımcı olacak bir detoks çayı olarak görebileceği ister sıcak ister soğuk tüketebileceği bu içecek, yaz mevsiminin başlamasıyla sağlıklı beslenme severlerin gözdesi olmuş durumda. Peki Dukan birası nedir? Dukan birası kilo verdirir mi? Dukan birası nasıl tüketilmeli?
İşte yaz mevsiminin gözde içeceği Dukan birası hakkında merak edilen her şey...
DUKAN BİRASI NASIL YAPILIR?
Dukan birası, yeşil çay, su, maden suyu ve limon suyu olmak üzere dört bileşenden oluşan bir detoks içeceğidir. Dukan birası, Beslenme Uzmanı Pierre Dukan tarafından tasarlanan ve uzmanın ismi ile adlandırılan ismini, alkol içermemesine rağmen, biraya benzer görünümünden alıyor. Dukan birası, yağ yakımına ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak kilo kaybını kolaylaştırır. Doğal yağ yakıcı özelliği ile bilinen Dukan birası, diyet sürecini destekleyen bir detoks içeceğidir. Dukan birası nasıl yapılır?
DUKAN BİRASI MALZEMELERİ
* 2 tatlı kaşığı ya da 2 poşet yeşil çay
* 750 ml kaynar su
* yarım limonun suyu
* 1 şişe maden suyu
Suyu kaynatın ve çayı demleyeceğiniz kaba aktarın. Çayı ilave edin ve 15 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra çaya limon suyu ve maden suyunu ekleyin. İster ılık ister soğuk tüm güne yayarak tüketebilirsiniz.
DUKAN BİRASININ FAYDALARI NELERDİR?
* Bağırsak hareketlerini iyileştirir.
* Ödem atmaya yardımcı olur.
* Metabolizmayı hızlandırır.
* Vücuda alınan sıvı miktarına katkı sağlar.
* Kilo kaybını destekler.
* Yağ yakımına yardımcı olur.
* İçerdiği maden suyu sayesinde vücuda mineral takviyesi sağlar.
* Tokluk hissini artırır.
Dukan birası yapımında doğal ürünler kullanıldığı için herhangi bir rahatsızlığı veya alerjisi bulunmayan kişiler için olumsuz bir etkiye yol açtığı gözlemlenmemiştir. Peki, Dukan Birası Zayıflatır mı? Son aylarda sağlıklı beslenenlerin gözdesi olan Dukan birası, ödem ve yağ yakımına olan etkileri nedeniyle metabolizmanın etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenlenmesinde ve dengelenmesinde rol oynuyor, ancak kilo kaybı için tek başına yeterli olduğu söylenmiyor. Dukan birası özellikle, dengeli bir diyet programı ile beraber tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı oluyor.
DUKAN BİRASI NASIL TÜKETİLİR?
Dukan birası uzmanlar tarafından düzenli olarak ancak belirli aralıklarla tüketilmesi gereken bir takviye olarak görülüyor.
Dukan birası 15 gün boyunca düzenli olarak kullanılıyor, 5 gün ara veriliyor ve 15 gün daha tüketiliyor. Toplamda 30 gün kullanılan Dukan birası, 15 gün boyunca her gün düzenli bir şekilde içilmeli ve ardından 5 gün ara verilmeli. Dukan birası tüketmeye yeniden başlandığında 15 gün devam edilmeli ve yeniden 2x15 günlük bir program ile başlamadan önce 15 gün ara verilmeli. Dukan birasını belirtilen aralıklarla tüketmek, faydalarını kaydetmesini engelleyerek vücudun dukan birasına karşı bağışıklık kazanması önler ve daha net sonuçlar alınmasını kolaylaştırır.
Uzmanlar; şeker ve tansiyon hastalarının mutlaka doktoruna; diyet yapanların da mutlaka diyetisyenine danışarak bu küre başlaması gerektiğini önemle vurguluyor.
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