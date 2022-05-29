Dukan detoks çayı nasıl yapılır, tarifi nedir, nasıl kullanılır?

DUKAN BİRASI NASIL TÜKETİLİR?

Dukan birası uzmanlar tarafından düzenli olarak ancak belirli aralıklarla tüketilmesi gereken bir takviye olarak görülüyor.

Dukan birası 15 gün boyunca düzenli olarak kullanılıyor, 5 gün ara veriliyor ve 15 gün daha tüketiliyor. Toplamda 30 gün kullanılan Dukan birası, 15 gün boyunca her gün düzenli bir şekilde içilmeli ve ardından 5 gün ara verilmeli. Dukan birası tüketmeye yeniden başlandığında 15 gün devam edilmeli ve yeniden 2x15 günlük bir program ile başlamadan önce 15 gün ara verilmeli. Dukan birasını belirtilen aralıklarla tüketmek, faydalarını kaydetmesini engelleyerek vücudun dukan birasına karşı bağışıklık kazanması önler ve daha net sonuçlar alınmasını kolaylaştırır.

Uzmanlar; şeker ve tansiyon hastalarının mutlaka doktoruna; diyet yapanların da mutlaka diyetisyenine danışarak bu küre başlaması gerektiğini önemle vurguluyor.