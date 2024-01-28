Belirtileri varsa dikkat: Bu hassasiyet sizde de olabilir...
Günümüzde sıklıkla karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan bu sindirim sorunu sizde de olabilir. Günlük hayatımızla karşılaşabileceğimiz bu problemler onun habercisi olabilir...
Gluten, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteindir ve genellikle ekmek, makarna ve unlu mamullerde yaygın olarak bulunur. Ancak, bazı insanlar gluten içeren gıdalara karşı hassasiyet geliştirebilir. Bu duruma "gluten hassasiyeti" veya "gluten duyarlılığı" adı verilir.
Gluten hassasiyeti, çölyak hastalığı kadar ciddi olmasa da belirgin rahatsızlık yaratabilir. Peki, gluten hassasiyetinin belirtileri nelerdir?
Sindirim Sorunları
Gluten hassasiyeti olan kişiler, karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve ishal gibi sindirim sorunları yaşayabilirler. Bu belirtiler genellikle gluten içeren gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkar.
Baş ağrısı ve Yorgunluk
Gluten hassasiyeti, baş ağrıları ve sürekli yorgunluk hissi ile ilişkilendirilebilir. Özellikle gluten tüketildikten sonra bu tür semptomlar ortaya çıkabilir.
Deri Sorunları
Ciltte kaşıntı, döküntü veya dermatit herpetiformis gibi deri sorunları da gluten hassasiyetinin belirtileri arasında yer alabilir.
Odaklanma Sorunları
Bazı insanlar gluten tükettikten sonra zihinsel odaklanma sorunları yaşayabilir. Hafıza sorunları, dikkat dağınıklığı ve zihinsel berraklık eksikliği gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
Eklem Ağrıları
Gluten hassasiyeti, eklemlerde ağrı ve şişlik gibi romatoid artrit benzeri semptomlara neden olabilir.
Gluten hassasiyetinin teşhisi, genellikle gluten içeren gıdalardan kaçınıldıktan sonra belirtilerin iyileşip iyileşmediğine bakılarak konur. Çoğu kişi için gluten içeren gıdalardan kaçınmak, belirtileri önemli ölçüde azaltabilir.
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