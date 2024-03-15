Belirtileri yaşıyorsanız nedeni kahvaltıyı atlamanız olabilir!

Kahvaltıyı atlamanın bazı zararları göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar çeşitli sağlık sorunlarının nedeninin kahvaltıyı atlamak olabileceğini söylüyor. İşte bu sağlık sorunlarını günlük hayatta yaşıyorsanız nedeni bu olabilir...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 23:22
Belirtileri yaşıyorsanız nedeni kahvaltıyı atlamanız olabilir!
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Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul edilir çünkü vücudun ve beynin günlük enerji ihtiyacını karşılar. Ancak zaman kısıtlamaları, uyku ihtiyacı veya açlık hissi olmaması gibi nedenlerle kahvaltıyı atlamak oldukça yaygın.

Ancak, kahvaltıyı atlamanın bazı avantajları da vardır. Zaman kazandırır, daha rahat ve tasarruf sağlar, sabah erken saatlerde egzersiz yapanlar için daha uygun olabilir.

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Kahvaltıyı atlamanın dezavantajları gözden kaçırılmamalıdır. Kahvaltııyı atlamak İrritabl bağırsak sendromunu kötüleştirebilir, kalp hastalığı riskini artırabilir, açlığı artırabilir ve kan şekeri seviyelerini bozabilir.

Diyetisyenler, kahvaltıyı atlayanların bazı belirtileri göz önünde bulundurmalarını öneriyor. Bunlar arasında öğleden sonra enerji düşüklüğü, düşük ruh hali, beyin sisliği, baş ağrıları, yoğun karbonhidrat isteği, istenmeyen kilo kaybı, yeme alışkanlıklarında değişiklik ve uyku bozuklukları yer alıyor.

Kahvaltıyı atlamanın olası dezavantajlarını azaltmanın yolları arasında sabah atıştırmalıkları tüketmek, özellikle protein içeriği yüksek olanları tercih etmek ve besleyici kahvaltı seçenekleri hazırlamak bulunuyor.


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