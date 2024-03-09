Hafta sonu kahvaltılarınızı renklendirin: Pratik Patates Röşti tarifi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 22:55

Güncelleme: 09.03.2024 - 22:55

Basit ve pratik Patates Röşti tarifiyle, kendi mutfağınızı keyifli bir kahvaltı noktasına dönüştürebilirsiniz. Patatesin enfes kıtır kıtır dokusu, içinde bulunan malzemelerle tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. Siz de sevdiklerinize veya misafirlerinize sürpriz yapmak istiyorsanız, Patates Röşti tarifi tam size göre!

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ (kızartmak için)

YAPILIŞI

Patatesleri soyulur ve rendelenir.

Rendelenen patatesler bir bezin içine alınır ve suyunu sıkarak iyice kurulanır.

Kurulanan patatesler bir kaba alınır. İçine yumurta, un, tuz ve karabiberi eklenip iyice karıştırılır.

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırılır.

Hazırlanan patates karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak tavaya koyulur ve spatula yardımıyla düzeltip şekil verilir.

Alt tarafı iyice kızarana kadar pişirilir, sonra spatula ile çevirip diğer tarafı da kızartılır.

Pişen patates röştiler kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmeleri sağlanır.