Ben Affleck ile ayrılacağı konuşuluyordu, Jennifer Lopez'den gösterişli doğum günü partisi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:09

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:09

17 yıl aradan sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck, araya giren başka eşler ve çocuklardan sonra 2021'de yeniden sevgili olmuşlardı. Çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girdi ve o günden bu yana her adımları takip edildi. Ancak 'Bennifer' ikilisinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

Çiftin ayrıldığı ve evlerini ayırdığı konuşulmaya başlandı. Hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları öğrenildi. İkili, en son ikinci evlilik yıl dönümünü de ayrı geçirdi ve herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadı. Henüz hiçbir iddiayı doğrulamayan Ben Affleck ile Jennifer Lopez, hayatlarına yalnız devam ediyor. Lopez'in 55'inci yaşına girerken verdiği doğum günü partisi de bunu kanıtlar nitelikte.

LOPEZ'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

24 Temmuz 1969 günü dünyaya gelen Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana parti üstüne parti düzenleyip yeni yaşını kutluyor. Her ne kadar ayrılmak üzere olduğu ileri sürülen eşi Ben Affleck yanında olmasa da ailesi, arkadaşları ve dostları, Jennifer Lopez'in mutluluğuna ortak oldu. Jennifer Lopez'in, New York'un zengin bölgelerinden biri olarak bilinen Hamptons'daki evinde 'Bridgerton' dizisinden ilhamla hazırlanan partide herkes dönem kostümüyleydi. Başta Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez olmak üzere yeğenleri, kardeşleri ile diğer konuklar geçmiş yüzyılın kıyafetleri içinde katıldı partiye.

Jennifer Lopez partide konuklarına bir de sürpriz hazırladı. Evinin bahçesinde yine geçmişi anımsatan atlı bir araba yer aldı. Dileyen konuklar bu arabayla tur bile attı. Partinin kostümlü konukları, Jennifer Lopez için kucak dolusu hediyelerini eve taşıdı. Katılımcılar, bir dönem filminden fırlamış gibiydi. Jennifer Lopez'in güvenlik görevlileri, parti katılımcılarına yardımcı oldu. Jennifer Lopez'in yeğeni Lucy Paez de partinin temasına en uygun giyinen isimler arasındaydı.

KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Ünlü yıldızın doğum günü kutlaması bu özel partiyle sınırlı kalmadı. Jennifer Lopez, ertesi gün New York'un Hamptons bölgesinde annesi ve arkadaşlarının katılımıyla öğle yemeği yedi. Jennifer Lopez'den önce doğum günü mekanına gelen yakınları, arabasından inerken şarkıcıyı karşıladı. Şık görünümüyle dikkat çeken Jennifer Lopez'i, restorana girişinde de mekânın şefi selamladı. Jennifer Lopez, hazırlanan doğum günü masasına kendisini bekleyen yakınlarıyla birlikte oturdu. Eğlenceli öğle yemeği tam 3 saat sürdü. Jennifer Lopez, kendisi için düzenlenen gösterişli doğum günü yemeğinden ayrılırken keyifli görünüyordu.

Jennifer Lopez'in öğle yemekli kutlamasında eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme de onunla birlikteydi.

Jennifer Lopez'in 55'inci yaş kutlamasına yakın arkadaşı, oyuncu Sarah Jessica Parker da katıldı.