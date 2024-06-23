Yakınları anlattı: Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti boşanmanın eşiğinde mi?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 12:17

Güncelleme: 23.06.2024 - 12:17

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 2002 yılında 'Gigli' filminin setinde tanışmış ve kısa süre sonra nişanlanmışlardı. Ancak, 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı. İkili, 2021'de yeniden bir araya gelmiş ve Temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girdikten sonra, üç gün süren büyük bir düğünle gündemde kalmışlardı.

BOŞANMA İDDİALARI

Lopez'in 2024 Met Gala'ya tek başına katılması ve ardından yeni filmi 'Atlas'ın galasına da eşi olmadan katılması, çiftin boşanmanın eşiğinde olduğu iddialarını güçlendirdi. Page Six'e konuşan bir kaynak, Ben Affleck'in, Lopez ile olan evliliğinin başarısız olduğu konusunda 'aklının başına geldiğini' ve boşanmaya doğru gittiklerini belirtti.

JENNIFER LOPEZ'İN MÜCADELESİ

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile olan sorunlu evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptığını ancak artık bu çabasından vazgeçtiğini öne sürdü. Kaynak, "Jenny artık bıktı! Gerçekten denedi ama daha fazlasını yapamaz. İlişkileri iyiye gitmiyor, daha da kötüleşiyor. Jen, 16 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'ye ve 2025'teki kariyer hedeflerine odaklanarak vaktini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Gelecek yıl, özel hayatı daha sakin bir zemine oturduğunda ve hayranlarıyla bağlantı kurabildiğinde turneye çıkacağı için heyecanlı" dedi.

BEN AFFLECK'İN KİŞİLİĞİ

Lopez'e yakın bir başka kaynak ise, çiftin ayrılık nedenlerinin medyada çizilen resim karşısında şoke olduğunu ve ilişkinin sona ermesinin kısmen Affleck'in "huysuz" doğasından kaynaklandığını iddia etti. Kaynak, "Ben harika bir adam ama huysuz ve keyifsiz olabiliyor. Bence dünya bunu geçen yıl Grammy'de çektirdikleri fotoğraflarda gördü; hiç gülümsemiyordu. Eğer gerçekte Ben'in nasıl olduğunu görselerdi, Jennifer'a saldırmazlardı. Ben sigara içiyor, küfür ediyor ve çoğu zaman sinirli görünüyor. Harika bir yönetmen ve oyuncu ama onunla pek gülünmüyor, anlıyor musunuz? Ama Ben yine de harika bir baba" dedi.

Ünlü çiftin geleceği belirsizliğini korurken, hayranları ve medya, ilişkilerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.