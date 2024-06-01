Jennifer Lopez turnesini neden iptal etti?
Şarkıcı Jennifer Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti. 26 Haziran'da başlaması planlanan "This Is Me… Live | The Greatest Hits" turnesi de iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı. Basına yapılan açıklamada, Lopez'in çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla zaman geçirmek için bu kararı aldığı belirtildi.
Şarkıcı Lopez hayranlarına şöyle seslendi:
"Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Eğer gerçekten gerekli olduğunu düşünmeseydim bu kararı almazdım. Bu durumu telafi edeceğime ve yeniden bir araya geleceğimize söz veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…”
BİLETLER SATILMADI MI?
Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta yayınlandı ve ardından duyurduğu "This Is Me... Now the Tour" kapsamında Amerika'da 34 konser vermesi planlanıyordu. Ancak bazı konserlerin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti.
Lopez konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, bilet satışlarının düşük olması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddialar arasında yer aldı.
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