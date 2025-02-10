'Ben olmasam Faik biter' demişti: Ünlü çiftten 'ayrıldılar mı' sorusuna yanıt niteliğinde paylaşım geldi

"Ayrıldılar mı?" sorusu gündemdeyken, Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ten birlikteliklerini kanıtlayan neşeli tatil paylaşımları geldi.

'Ben olmasam Faik biter' demişti: Ünlü çiftten 'ayrıldılar mı' sorusuna yanıt niteliğinde paylaşım geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:38

Ünlü çift Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, son dönemde birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

Öztürk’ün "Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder" sözlerine karşılık Soyman, "Faik’i ben meşhur ettim, ben olmazsam o biter" şeklinde yanıt vermişti.

Bu karşılıklı açıklamalar, çiftin arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarını gündeme getirdi. Ancak ikiliden gelen paylaşımlar, ayrılık iddialarına adeta cevap niteliğinde oldu.

Faik Öztürk ile birlikte kar tatiline çıkan Safiye Soyman, keyifli anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Arkadaşlarıyla birlikte Erciyes’te tatil yapan ünlü çiftin neşeli halleri, kameralara yansıdı.

Eğlenceli anlarıyla dikkat çeken ikili, aralarındaki bağın devam ettiğini gözler önüne serdi.


Etiketler: #Safiye Soyman #Faik Öztürk

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