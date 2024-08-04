Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti! Emina Jahovic ilk kez konuştu

Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:57

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:59

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, geçtiğimiz ay Göcek'te objektiflere takıldı. Oğlu ve Su'yla ilgili konuşan Emina Jahovic, "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar" dedi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki Su ile Mustafa Sandal'ın aynı yaştaki oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti. Kameraları görünce panikleyen ikiliyken ilgili ilk yorum Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic'ten geldi.

Aramızda Kalmasın’ın özel haberine göre, Jahovic, oğlunun Su Atacan ile görüntülenmesiyle ilgili "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi.



