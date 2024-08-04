Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti! Emina Jahovic ilk kez konuştu

Emina Jahovic, oğlu Yaman'ın, Pınar Altuğ'un kızı Su ile birlikte olması hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:57
Oğlu Yaman, Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti! Emina Jahovic ilk kez konuştu
Abone Ol google-news

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, geçtiğimiz ay Göcek'te objektiflere takıldı. Oğlu ve Su'yla ilgili konuşan Emina Jahovic, "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar" dedi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki Su ile Mustafa Sandal'ın aynı yaştaki oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti. Kameraları görünce panikleyen ikiliyken ilgili ilk yorum Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic'ten geldi.
Aramızda Kalmasın’ın özel haberine göre, Jahovic, oğlunun Su Atacan ile görüntülenmesiyle ilgili "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi.


Emina Jahovic haberleri Mustafa Sandal haberleri Pınar Altuğ haberleri Yağmur Atacan haberleri

İlgili Haberler

Pınar Altuğ’dan ‘Bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız’ yorumuna tepki

Pınar Altuğ’dan ‘Bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız’ yorumuna tepki
Pınar Altuğ formunu nasıl koruduğunu açıkladı: '16 saat aç kalıyorum'

Pınar Altuğ formunu nasıl koruduğunu açıkladı: '16 saat aç kalıyorum'
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler