Pınar Altuğ’dan ‘Bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız’ yorumuna tepki

Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:39

Güncelleme: 29.05.2024 - 14:39

‘Çocuklar Duymasın’ dizisindeki ‘Meltem’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından katıldığı bir etkinlikteki pozlarını paylaştı.

Bir takipçisi Altuğ’u giyim tarzı üzerinden hedef alarak “Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta” ifadelerini kullandı.

Altuğ ise “Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi” diye karşılık verdi.