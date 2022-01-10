Benedict Cumberbatch, Wes Anderson'ın yeni filminde başrolde
Dünyaca ünlü yönetmen Wes Anderson, Roald Dahl'ın Şeker Henry'nin İnanılmaz Hikâyesi'ni ekrana uyarlamak için çalışmalara başladı. Anderson, başrolü de Benedict Cumberbatch'e vermeye karar verdi. Haberin duyulmasının ardından karar, sosyal medyada büyük yankı buldu.
Çevrim içi dizi/film izleme platformu Netflix’in Roald Dahl
hayâli gerçek oluyor. Yayın akışı, Roald Dahl’ın hikayelerini bir süredir satın
almaya çalışıyordu. Sonunda akış platformu, bu hayâline kavuştu.
Ünlü yazar Roald Dahl’ın Şeker Henry’nin İnanılmaz Hikâyesi
için çalışmalar başladı. Wes Anderson, Fantastic Mr Fox’un stop-motion
versiyonununda elde ettiği başarıdan 12 yıl sonra bir Roald Dahl hikayesinin
ikinci bir uyarlamasını yönetecek.
Yapım, yakın zamanda
Dahl’ın tam eserlerinin haklarını satın alan Netflix tarafından destekleniyor.
Daily Mail’in haberine göre Anderson, ilk kez 1977’de
yayınlanan Şeker Henry’nin İnanılmaz Hikâyesi adlı kısa öykünün uyarlamasını
yönetecek. Filmin başrolünde Benedict Cumberbatch oynayacak.
Netflix, Dahl’ın en iyi bilinen 16 oyununu 2018’de
lisansladıktan sonra Eylül 2021’de Roald Dahl Story Company’den Dahl’ın tam
kataloğunu aldı.
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