Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:42

Çevrim içi dizi/film izleme platformu Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Haftanın verilerine, "Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus" ve başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Don't Look Up" damga vurdu.

İşte 27 Aralık - 2 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler...

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

1 - Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus

2 - The Witcher (2. Sezon)

3 - Emily in Paris (2. Sezon)

4 - La Casa de Papel (5. Sezon)

5 - The Silent Sea (1. Sezon)

6 - The Witcher (1. Sezon)

7 - Cobra Kai (4. Sezon)

8 - Chicago Med (1. Sezon)

9 - Squid Game (1. Sezon)

10 - Emily in Paris (1. Sezon)

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1 - Don't Look Up

2 - Bize Müsaade

3 - Görünmez Adam

4 – Lulli

5 - Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

6 - Spider-Man: Homecoming

7 - Just Mercy

8 - Red Notice

9 - The Amazing Spider-Man

10 - Vicky and Her Mystery