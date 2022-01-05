Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı
Dijital yayın platformu Netflix, geçen hafta (27 Aralık - 2 Ocak) Netflix Türkiye'de en çok yapımları açıkladı. Buna göre dizi kategorisinde "Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus", film kategorisinde ise "Don't Look Up" zirvede yer aldı.
Çevrim içi dizi/film izleme platformu Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Haftanın verilerine, "Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus" ve başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Don't Look Up" damga vurdu.
İşte 27 Aralık - 2 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler...
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ
1 - Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus
2 - The Witcher (2. Sezon)
3 - Emily in Paris (2. Sezon)
4 - La Casa de Papel (5. Sezon)
5 - The Silent Sea (1. Sezon)
6 - The Witcher (1. Sezon)
7 - Cobra Kai (4. Sezon)
8 - Chicago Med (1. Sezon)
9 - Squid Game (1. Sezon)
10 - Emily in Paris (1. Sezon)
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1 - Don't Look Up
2 - Bize Müsaade
3 - Görünmez Adam
4 – Lulli
5 - Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
6 - Spider-Man: Homecoming
7 - Just Mercy
8 - Red Notice
9 - The Amazing Spider-Man
10 - Vicky and Her Mystery
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