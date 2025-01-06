Bennu Gerede tepkilere böyle cevap verdi: 'Türk toplumu buna hazır değilmiş'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:16

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:19

Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, geçen hafta katıldığı bir YouTube programında seks hayatına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yarattı. Gerede'nin sözleri, kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.

"HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK"

Bennu Gerede, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğümde 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Benim de hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

"TÜRK TOPLUMU BUNA HAZIR DEĞİL"

Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Bennu Gerede, sözlerinin büyütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar aslında çok normal konular. Ne kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Ama anladım ki Türk toplumu buna hazır değilmiş. Sosyal medyadan 'İyi ki varsınız' diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gerede’nin açıklamaları, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim, Gerede'nin özgürce düşüncelerini ifade etmesine destek verirken, bazı kullanıcılar ise bu sözlerin toplum değerlerine uygun olmadığını savundu.