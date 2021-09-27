Şafak Sezer canlı yayında Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Bize programında ilginç anlar yaşandı. Geçen hafta canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a Şafak Sezer, sürpriz yaptı. Sezer, canlı yayında Ersoy'a alkol testi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:20
Şafak Sezer canlı yayında Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı
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Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un canlı yayındaki konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ersoy'un canlı yayına sarhoş olarak çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara yanıt vererek "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu" demişti.

ERSOY'A ALKOL TESTİ YAPTI

Benzemez Kimse Bize'nin26 Eylül Pazar ekrana gelen yeni bölümünde ise Şafak Sezer, geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti.

Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi.


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