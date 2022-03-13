Berfu ve Eser Yenenler, Habertürk'teki 'iltifat' diyalogunu ti'ye aldı
Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen kar sohbeti sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak Eser ve Berfu Yenenler çifti, o anları canlandırdı. Çiftin paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çift, son olarak geçen günlerde Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen iltifat diyalogunu canlandırdı.
Berfu Yenenler'in o anları sosyal medya hesabından "Aşkımız nasıl mı başladı? İşte böyle..." notuyla yayınlamasıyla, paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
NE OLMUŞTU?
Habertürk canlı yayınında Hüseyin Öztel, Hülya Hökenek'e 'Çok da güzel yağıyor' derken Hökenek, 'Sen de çok güzel görünüyorsun' demişti.
O sözlere Öztel'in, "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" cevabı sosyal medyada viral olmuştu. Yenenler çifti de Hökenek ve Öztel'in viral olan videosunu kendilerine uyarlayarak bir video paylaştı.
İlgili Haberler
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler: 'Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...'
- Habertürk muhabiri Çetin'in İngilizce röportajı gündem oldu
- Habertürk TV'de hedef Ukraynalı kadınlar: "Belki biraz duygusal davranıyorum ama..."
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Soma'da madenciler eylemde
- Kastamonu’da ‘bataklık operasyonu'
- Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz
- Yurttaşlar sokağa çıktı
- Yenenler çifti, Habertürk'teki diyalogu canlandırdı
- 'Esas bakir topraklar ülkemizde'
- Validen motokurye kararı!
- Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
- NATO topraklarını vurması durumunda...
- 5 gollü müthiş maçta gülen taraf Sivasspor oldu!