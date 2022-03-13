Berfu ve Eser Yenenler, Habertürk'teki 'iltifat' diyalogunu ti'ye aldı

13 Mart 2022 Pazar, 18:00

Eser ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çift, son olarak geçen günlerde Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen iltifat diyalogunu canlandırdı.

Berfu Yenenler'in o anları sosyal medya hesabından "Aşkımız nasıl mı başladı? İşte böyle..." notuyla yayınlamasıyla, paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk canlı yayınında Hüseyin Öztel, Hülya Hökenek'e 'Çok da güzel yağıyor' derken Hökenek, 'Sen de çok güzel görünüyorsun' demişti.

O sözlere Öztel'in, "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" cevabı sosyal medyada viral olmuştu. Yenenler çifti de Hökenek ve Öztel'in viral olan videosunu kendilerine uyarlayarak bir video paylaştı.