Bergen filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Arabeskin kraliçesinin trajik hikayesi

05 Mart 2022 Cumartesi, 12:26

1989 yılında eşi Halis Serbest tarafından vurularak öldürülen şarkıcı Bergen'in acılarla geçen hayatı, beyazperdeye aktarıldı. 30 yaşında cinayete kurban giden şarkıcı, yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle sanat hayatı boyunca 'Acıların Kadını' olarak anıldı. Yapımcı Mine Şengöz'ün yaklaşık 3 yıldır hazırlandığı sinema projesi, nihayet filmseverlerle buluştu.

BERGEN FİLMİ FRAGMANI

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Arabeskin kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayat hikayesini ele alan, özellikle eşi Halis Serbest ile olan debdebeli ilişkisine odaklanan 'Bergen' filmi, 4 Mart 2022 Cuma günü gösterime girdi. 2 saat 25 dakika süren filmin IMDB puanı 10 üzerinden 7.1 olarak gerçekleşti.

Bergen filmi yurt genelinde 369 salonda gösterime girerken, Bergen'in katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde filmin gösteriminin iptal edildiği öğrenildi. Filmin Kozan'da yapılması planlanan galası, belediye tarafından engellenirken Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın Serbest ailesinden ölüm tehditleri aldığı ileri sürüldü.

Film gösteriminin ve galanın iptal nedenini Başkan Özgan'a soran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Öyle uygun görüldü" yanıtını aldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

BERGEN FİLMİ KONUSU NE?

Arabeskin unutulmayan seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana’da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder.

Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.

Filmde Erdal Beşikçioğlu, Halis Serbest'i oynarken; Farah Zeynep Abdullah, Bergen'i canlandırıyor

BERGEN FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Bergen filmi, tam adı Belgin Sarılmışer olan arabesk şarkıcısı Bergen'in gerçek hayat hikayesini konu ediniyor. Genç yaşta şarkıcı olduktan sonra 23 yaşında Halis Serbest ile evlenen Bergen, yaşadığı trajik olaylardan sonra 'Acıların Kadını' olarak anıldı.

Eşi Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atılması sonucu bir gözünü kaybeden, iki kez kurşunların hedefi olarak 30 yaşında hayatını kaybeden Bergen'in hikayesi, 21. yüzyılda dahi yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekiyor.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Orchestra Content'in ve Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Sema Kaygusuz, Yıldız Bayazıt'ın yazdığı, müziklerini Mazlum Çimen'in bestelediği, yönetmen koltuğuna Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu Bergen filmi oyuncu kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah (Bergen), Tilbe Saran (Sabahat), Erdal Beşikçioğlu (Halis Serbest), Nergis Öztürk (Nadire), Şebnem Sönmez (Suna), Ahmet Kayakesen (Abdullah), Arif Pişkin (Selahattin), Cemal Günbaş (Erdal), Ali Seçkiner Alıcı (Cevdet), Suzan Kardeş gibi isimler yer alıyor.

Öte yandan çekimleri 2019 yılında yapılması planlanan fakat hem koronavirüs salgını, hem de oyuncu kadrosunun netleştirelemesi nedeniyle gerçekleştirilemeyen filmde daha önce Bergen rolünü Serenay Sarıkaya'nın oynaması kararlaştırılmıştı. Çekimlerin yaklaşık 2 yıl ertelenmesi dolayısıyla diğer projeleri riske giren Serenay Sarıkaya, yapımcı firmayla anlaşarak çekimler başlamadan projeden ayrılmıştı. Yerine Farah Zeynep Abdullah, Bergen'i oynamayı kabul ederek projeye dahil olmuştu.

BERGEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekileceği haberlerinin yayınlanmasının ardından kısa sürede merak edilen Bergen filmini çekimleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de yapıldı. Öte yandan İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan ve dizi-film platosu olarak kullanılan Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen sahneler de bulunuyor.

BERGEN FİLMİ YORUMLARI

Sosyal medyada büyük ilgi gören Bergen filmi, sinema eleştirmenleri tarafından da tam not aldı. Bergen'in biyografisinin tam olarak sinemaya aktarılamaması dolayısıyla bazı eleştiriler alsa da, filmin kadın cinayetlerine değinmesi dolayısıyla genel olarak beğenildiği görülüyor.

Sinema yazarı Atilla Dorsay, "Doğrusu gerçek bir takım oyunculuğu filmi alıp götürüyor. Başroldeki Farah Zeynep Abdullah onca duraksamadan sonra, iyi bir seçim olmuş. Artık 'ölümsüz' Behzat Ç'miz olan Erdal Beşikçioğlu beklendiği gibi dört başı mamur bir psikopat olmuş. Film geliştikçe hikaye de ilginçleşiyor" derken, dizi ve sinema eleştirmeni Esin Övet, "İnanılmaz, çarpıcı ve örnek, ders çıkarılacak bir hayatı anlatıyor. Tam da ülkemizde artan kadın cinayetleri, erkek sorunu üzerine yaşanmış bir öykü. Oyunculuk üst düzey. Bergen'de senaryo, performanslar sizi öyle bir içine çekiyor ki, bir saniye bile filmden kopamıyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.

Yazar Ayşe Arman ise, "Bu film, Bergen'in biyografisinden öte, günümüzde hâlâ yankılanmaya devam eden bir isyanın sesi. Ne Yazık ki bugün de güncelliğini koruyan bir hikaye... O Yüzden bütün bu emeği, çabayı çok değerli buluyorum. Bu konuda daha pek çok film yapılmalı" ifadelerini kullanırken, yazar Zehra Çelenk, "Bergen'de failin adı yok. Bitiş jeneriğinin sonundaki açıklamada fail olarak aldığı yer dışında, katilin adı filmde geçmiyor. Hayatını aldığı, hâlâ kemikleri bile ondan korunan kadın hakkında her yerde rahat rahat konuşabilen bir adamın adını bu hikayeden çekip çıkarmak, çok iyi bir buluş olmanın ötesinde, kadın cinayetlerine ilişkin, son derece politik bir tavrı gösteriyor" eleştirisinde bulundu.

BERGEN FİLMİ AFİŞİ