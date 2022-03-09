Bergen, iki rekor birden kırdı
Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, gündemdeki yerini koruyor. Film, son olarak ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu. Yapım, 4 Mart'ta izleyicilerle buluşmuştu.
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
İKİ REKOR BİRDEN
Yayınlandığı andan itibaren gündem olan ‘Bergen’ filmini izlemek için sinemaseverler salonlara akın etti. Yoğun talep üzerine salon sayısı artırılarak Türkiye çapında bin 100 salonda seyirci ile buluşan filme, ek seanslar açıldı. İlk üç günde 718 bin 43 seyirci tarafından izlenen film, ulaştığı rekor seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu.
Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı ‘Bergen’ filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.
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