Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah: 'Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım'
Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi 4 Mart'ta izleyicilerle buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündeme oturan filmin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Farah Zeynep Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım" dedi.
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı
Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4
Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah
canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis
Serbest karakterini oynuyor.
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı
Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul
Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz
Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
“ŞİDDETİ HİÇ BU KADAR YAKINDAN TANIMAMIŞTIM”
Son olarak, oyunculuk performansı ile adından söz ettiren
Farah Zeynep Abdullah, "Bergen" filmi için Box Office Türkiye'nin
sorularını yanıtladı.
Büyük acılar yaşamış olan Bergen'i canlandıran ünlü oyuncu
Farah Zeynep Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş,
tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış
biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet
göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor" dedi.
Senaryonun ilgisini çektiğini ifade eden Abdullah, sözleri
"Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni
cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından
bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" şeklinde sürdürdü.
Abdullah, "Bergen gibi çok tanınan bir insanı
canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda
yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını
referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
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