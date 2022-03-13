Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah: 'Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım'

13 Mart 2022 Pazar, 09:51

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

“ŞİDDETİ HİÇ BU KADAR YAKINDAN TANIMAMIŞTIM”

Son olarak, oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, "Bergen" filmi için Box Office Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

Büyük acılar yaşamış olan Bergen'i canlandıran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor" dedi.

Senaryonun ilgisini çektiğini ifade eden Abdullah, sözleri "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" şeklinde sürdürdü.

Abdullah, "Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.