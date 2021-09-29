Bergen’in katili televizyon programına çıkartıldı: 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’

29 Eylül 2021 Çarşamba, 12:22

1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.

Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serbest ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' şeklinde de konuştu.

‘ANNESİNİN ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM’

Bergen’in katili "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim” yanıtını verdi ve "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Serbest, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:

"Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."