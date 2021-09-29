Bergen’in katili televizyon programına çıkartıldı: 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’
Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine sebep olan, ardından da şarkıcıyı öldüren eşi Halis Serbest, televizyon programına katıldı.
1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.
Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serbest ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' şeklinde de konuştu.
‘ANNESİNİN ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM’
Bergen’in katili "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim” yanıtını verdi ve "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.
Serbest, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:
"Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- 'Enayi çok olunca biz ne yapalım'
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- Ekiplerin arasına katılıp kendini aradı