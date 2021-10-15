Bergüzar Korel'den 'Squid Game' uyarısı: "Çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin"
Üçüncü kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların, dünyanın gündemine oturan Squid Game'i izlemesine tepki gösterdi. Ebeveynlere seslenen ünlü oyuncu, "Rica ediyorum çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin" dedi.
Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisi izlenme rekoru kırsa da, sosyal medyada son günlerde diziyle ilgili ebeveyn, eğitimci ve pedagoglardan ciddi tepkiler yükseliyor.
Çocuk oyunlarını cinayetlerle buluşturan Güney Kore dizisi Squid Game'i çocuklar da izliyor. Yayın platformu Netflix'in +18 yaş ibaresi koymasına rağmen, çocukların okul bahçelerinde Squid Game oyunları oynayarak 'birbirlerini öldürüyormuş gibi' hareketler yaptıkları pek çok eğitimci tarafından sosyal medyada endişeyle paylaşılıyor.
Dizinin çocuklar tarafından bu kadar izlenmesine bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.
"AKLI BAŞINDA EBEVEYN NASIL İZİN VERİR"
Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim. Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz, cevabı çok net 'bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında.' Anne ve babalara sesleniyorum; rica ediyorum çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile +18 ve intihar uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?"
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