Squid Game sıralamasında 'Ardahan' şampiyon çıktı
İzlenme rekorları kıran Squid Game, Türkiye'de de en çok izlenen dizilerden biri olmayı başardı. Google’da yapılan herhangi bir yaygın arama formuna dair istatistikler sunan Trends aracı, Netflix dizisi Squid Game’in Türkiye'de en çok ilgi gördüğü 10 şehri açıkladı.
Yayınlandığı andan itibaren tüm dünyada trend haline gelen Netflix dizisi Squid Game, Türkiye'de de en çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı.
Squid Game'in bu popülerliğinin Türkiye genelindeki yaygınlığına bakıldığında ise ortaya şaşırtıcı bir liste çıktı.
WebTekno'da yer alan habere göre; Google'ın arama motoru istatistikleri aracı Trends, Türkiye genelinde Squid Game'in en çok hangi şehirlerde arandığını listeledi.
Buna göre Ardahan 100 tam puan alarak ilk sırada olurken, ilk 25 şehir listesinde üç büyükşehir yer almıyor.
İşte Türkiye’de Squid Game’e en çok ilgi duyan şehirler:
1- Ardahan: 100 (tam puan)
2- Gümüşhane: 89
3- Bartın: 89
4- Şırnak: 89
5- Kütahya: 88
6- Çankırı: 87
7- Isparta: 87
8- Edirne: 80
9- Kırıkkale: 79
10- Trabzon: 77
11- Karaman: 76
12- Giresun: 75
13- Bilecik: 75
14- Çorum: 75
15- Sinop: 75
16- Düzce: 75
17- Yalova: 74
18- Afyon: 72
19- Rize: 72
20- Bolu: 72
21- Uşak 72
22- Manisa: 71
23- Denizli: 71
24- Sakarya: 70
25- Erzurum: 69
En az ilgi duyan şehirler:
1- Iğdır: 8
2- Kilis: 16
3- Ağrı: 22
4- Muş: 33
5- Bingöl: 33
6- Hakkari: 35
7- Bitlis: 38
8- Çanakkale: 38
9- Muğla: 42
10- Van: 44
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