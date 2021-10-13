Squid Game sıralamasında 'Ardahan' şampiyon çıktı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:51

Yayınlandığı andan itibaren tüm dünyada trend haline gelen Netflix dizisi Squid Game, Türkiye'de de en çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı.

Squid Game'in bu popülerliğinin Türkiye genelindeki yaygınlığına bakıldığında ise ortaya şaşırtıcı bir liste çıktı.

WebTekno'da yer alan habere göre; Google'ın arama motoru istatistikleri aracı Trends, Türkiye genelinde Squid Game'in en çok hangi şehirlerde arandığını listeledi.

Buna göre Ardahan 100 tam puan alarak ilk sırada olurken, ilk 25 şehir listesinde üç büyükşehir yer almıyor.

İşte Türkiye’de Squid Game’e en çok ilgi duyan şehirler:

1- Ardahan: 100 (tam puan)

2- Gümüşhane: 89

3- Bartın: 89

4- Şırnak: 89

5- Kütahya: 88

6- Çankırı: 87

7- Isparta: 87

8- Edirne: 80

9- Kırıkkale: 79

10- Trabzon: 77

11- Karaman: 76

12- Giresun: 75

13- Bilecik: 75

14- Çorum: 75

15- Sinop: 75

16- Düzce: 75

17- Yalova: 74

18- Afyon: 72

19- Rize: 72

20- Bolu: 72

21- Uşak 72

22- Manisa: 71

23- Denizli: 71

24- Sakarya: 70

25- Erzurum: 69

En az ilgi duyan şehirler:

1- Iğdır: 8

2- Kilis: 16

3- Ağrı: 22

4- Muş: 33

5- Bingöl: 33

6- Hakkari: 35

7- Bitlis: 38

8- Çanakkale: 38

9- Muğla: 42

10- Van: 44